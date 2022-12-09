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جعجع: الحوار بدو أهل حوار
محلي
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الجمعة 09 كانون الأول 2022
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غرّد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع عبر حسابه على “تويتر” كاتباً: “الحوار بدو أهل حوار…”.

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