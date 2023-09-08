جعجع: باريس ليس لديها مرشح معيّن

رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن دعوة الرئيس نبيه بري للحوار هي إمعان بتعطيل الانتخابات ولذرّ الرماد في العيون.
وقال خلال حديث لصحيفة “الراي” الكويتية: “لسنا بحاجة لألاعيب “شمال يمين” بل للدعوة إلى جلسة انتخاب مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب الرئيس، ولن نشارك في محاولات الإلهاء بالحوار وتضييع البوصلة والضحك على الذقون، ولمستُ من السفير الفرنسي الجديد أن باريس ليس لديها مرشح معيّن ولا طريق واحدة تصرّ عليها”.
واعتبر أن حزب الله لا يسمح للأجهزة الأمنية بالتعمّق في التحقيقات بجريمة إلياس الحصروني، ومجموعة الأدلة الموجودة تشير بوضوح إليه.
واشار الى أن أي دعوة للتداول في ملف النزوح مع الرئيس بشار الأسد هي على طريقة “داوِني بالتي كانت هي الداء”، ووقف موجة النزوح الجديدة بيدنا كلبنانيين عبر إجراءات بين وزارات الدفاع والداخلية والعدل.
وشدد على ضرورة ملاحقة مهرّبي السوريين إلى لبنان وإعادتهم والتحرك القضائي بحق المستضيفين.
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