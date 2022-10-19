جعجع: حددنا موقفنا وطرحنا مرشحنا وجمعنا له ثلثي أصوات المعارضة

أوضح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن “ما نفعله هو وضع كل قوتنا لتتم الانتخابات الرئاسية في المهلة الدستورية وبقي 11 يوماً لانتهاء ولاية الرئيس ميشال عون وعلى الجميع تحديد موقفه، ونحن حددنا موقفنا وطرحنا مرشحنا وهو ميشال معوّض وجمعنا له حتى اللحظة ثلثي أصوات المعارضة ولكن للأسف لا مرشح للفريق الآخر وهو مستمر بالتعطيل تحت مسمى لا توافق”.
وشدد جعجع عبر “لبنان الحر” على أن “النواب يتحملون مسؤولية كبيرة لانتخاب رئيس إصلاحي في المهلة الدستورية”.
وقال: “لا يوجد أي رابط بين ترسيم الحدود البحرية الجنوبية والانتخابات الرئاسية والبعض يحاول ربط الأمور ببعضها مثل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لأسباب سياسية واضحة”.
وأشار جعجع إلى أن “الترسيم بدأ منذ فترة طويلة ومن ساهم بإتمام الأمر هو الضغط الأميركي – الأوروبي انطلاقاً من وضع قطاع الطاقة في العالم ككل والترسيم أتى متأخراً 6 أو 7 سنوات ونحن بحاجة لسنوات من أجل الاستفادة من الغاز في بحر لبنان”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا