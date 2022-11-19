جعجع: سببان لاستمرار الفراغ الرئاسي وعلى النواب أن يقوموا بأداء واجبهم الدستوري

أكّد رئيس حزب القوّات اللبنانيّة سمير جعجع أن “وقوع الفراغ الرئاسي أساساً وسبب استمراره اليوم مردّه إلى سببين: الأول أن هناك من يدرس خطواته في مسألة انتخابات رئاسة الجمهوريّة من منطلقات لا علاقة لها بلبنان، ولا يعير بذلك أي أهميّة لمصلحة الشعب اللبنانيّ أو المصلحة الوطنيّة العليا وإنما جل ما يهمّه هو مصالحه الخاصة ومصالح المشروع الإقليمي الذي يرتبط به ارتباطاً عضوياً، ويتستّر خلف شعار التوافق من أجل تبرير فعلته هذه، أما السبب الثاني فهو حالة الانتظار لتطورات يعتمدها البعض الآخر ولا نعرف ماهيتها”.
كلام جعجع جاء خلال لقائه وفداً من دائرة “بيروت الثانية” الانتخابية، في حضور رئيس تجمع بيارتة الخير ميشال فلاح، الأمين العام للحزب اميل مكرزل، معاون الأمين العام للشؤون الانتخابات جاد دميان، منسق منطقة بيروت سعيد حديفة، رئيس مركز القوّات اللبنانيّة في “بيروت الثانية” ميشال بيضا، عضو المجلس المركزي أيمي عون وعدد من أهالي المنطقة.
ولفت جعجع إلى أنه “يجب على الـ128 نائباً أن يقوموا بأداء واجبهم الدستوري بحضور جلسات الانتخاب”، باعتبار أنها “جلسات انتخاب رئيس للجمهوريّة خصوصاً في ظل الأوضاع الدقيقة والصعبة والحرجة في البلاد”.
من جهة أخرى، دارت حلقة حوار وتباحث مطوّل ما بين رئيس “القوّات” والحضور في شؤون مدينة بيروت.
كما التقى جعجع وفداً من بلدة المطلّة، ضم رئيس البلديّة ارنست عيد، نائبه قزحيا منصور وعضو المجلس البلدي شربل عيد، رئيس مركز القوّات اللبنانيّة في البلدة حنا حنا وأمين سر المركز ايلي مراد. في حضور منسق منطقة الشوف جوزيف تابت. وتباحث المجتمعون في شؤون البلدة والمنطقة، وكانت الزيارة مناسبة سلّم فيها الوفد رئيس “القوّات” دعوة رسميّة لحضور مراسم تبريك وتدشين كنيسة مار جرجس الجديدة في البلدة والقداس الاحتفالي الذي سيترأسه راعي أبرشيّة صيدا المارونيّة سيادة المطران مارون العمار، وذلك عند الساعة 11:00 من قبل ظهر نهار الأحد 27 تشرين الثاني 2022.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا