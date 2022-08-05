جعجع: صواريخ “الحزب” مربوطة مباشرة بالمصالح الاستراتيجية الإيرانية

غرّد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع عبر حسابه على “تويتر”: وهكذا شهد شاهد من أهل بيته، حيث صرّح قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، أمس، ان “العدو امام طريق مسدود لشن أي عمل عسكري ضد ايران، لأن لدى “الحزب” أكثر من مئة ألف صاروخ جاهزة لفتح باب جهنّم على إسرائيل”، وهكذا من دون تحاليل ولا استنتاجات يتبيّن واضحا وجليا دور صواريخ “الحزب” في لبنان. إن صواريخ الحزب مربوطة مباشرة بالمصالح الاستراتيجية الإيرانية، وقد أدى ذلك إلى تبعات هائلة جدا على الشعب اللبناني كما نعيشه ونراه ونلمسه كل يوم”.
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