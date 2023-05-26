جعجع: لإعادة فتح ابواب المجلس والدعوة الى جلسة انتخاب

استقبل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب، سفير اوستراليا اندرو بارنز يرافقه السكرتير الثاني لدى السفارة مايكل طوماس، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان ومن الجهاز مارك سعد، وجرى عرض للمستجدات اللبنانية والاقليمية.
وشدد جعجع على أن “الوضع الإقتصادي المتردي يتطلب رجال دولة ومؤسسات لإقرار الإصلاحات المطلوبة ، بدءا من خطة التعاقد مع صندوق النقد الدولي”، وأكد “وجوب أن تترافق هذه الخطة مع تغيير جذري في طريقة إدارة الدولة، وإلا فإن الذهنية الحالية لدى القيمين على الحكم قادرة على تبذير أموال الخزينة كما فعلت في الاعوام الاخيرة من الازمة”، لافتا الى ان “ملف رئاسة الجمهورية عالق بفعل التعطيل ،لذا المطلوب اليوم قبل الغد إعادة فتح ابواب المجلس والدعوة الى جلسة انتخاب في أسرع وقت ممكن، باعتبار أن التعطيل لن يزيد من فرص أي مرشح، بل سيفاقم الازمة ويضيق الخناق على اللبنانيين”.
وختم شاكرا للسفير بارنز “الجهود التي بذلتها اوستراليا مواكبة لملف التحقيق في انفجار المرفأ”، مجددا التأكيد ” أن كسر الجمود في هذا الملف لن يتحقق إلا عبر لجنة تقصي حقائق دولية ومستقلة وبالتالي على الدول الصديقة تأمين الدعم للشعب اللبناني في هذا المجال، إحقاقا للحق وصونا للعدالة”.
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