جعجع لبري: نحن في صدد انتخابات رئاسية لا تفاهمات عشائرية

غرد رئيس حزب “القوات اللبنانية”سمير جعجع عبر حسابه على “تويتر”: “دولة الرئيس نبيه بري، الحوار لا يكون بأن يقوم فريق بعينه في اختيار مرشّح على ذوقه ودعوة كلّ الآخرين للحوار لانتخابه. من جهة ثانية، نحن في صدد انتخابات رئاسية وليس تفاهمات عشائرية”.
غرد رئيس حزب “القوات اللبنانية”سمير جعجع عبر حسابه على “تويتر”: “دولة الرئيس نبيه بري، الحوار لا يكون بأن يقوم فريق بعينه في اختيار مرشّح على ذوقه ودعوة كلّ الآخرين للحوار لانتخابه. من جهة ثانية، نحن في صدد انتخابات رئاسية وليس تفاهمات عشائرية”.
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