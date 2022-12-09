جعجع: لتحسين البنية التنظيمية وتحقيق الهدف المنشود

عقدت مصالح حزب “القوات اللبنانية” خلوتها السنوية في معراب، بدعوة من الامين المساعد لشؤون المصالح نبيل ابو جوده، في حضور الامين المساعد لشؤون الإدارة وليد هيدموس ورؤساء هيئات المصالح واعضائها. وتم تقويم السنة الانتخابية النقابية والطالبيّة، فضلا عن وضع رؤية لعمل المصالح في المرحلة المقبلة.
وتخلل الخلوة كلمات لكل من مستشار رئيس الحزب للشؤون القانونية المحامي فادي ظريفة الذي تحدث باسم الهيئات الرقابية الحزبية، الامين المساعد لشؤون الانتشار النائب السابق عماد واكيم، رئيس جهاز المال رامي نحاس، رئيسة جهاز تفعيل دور المرأة سنتيا الاسمر وساره عساف والياس ملكي عن التواصل الداخلي والخارجي.
وعقب المداخلات جرى نقاش حول رؤية الحزب لدور المصالح أداره ألامين العام اميل مكرزل، ثم لقاء المشاركين مع رئيس “القوّات”سمير جعجع الذي اثنى على “اعمال شؤون المصالح في ظل العقبات والتحديات التي تواجهها في الاطار الحزبي”.
وهنأ جعجع المشاركين على “ما يسفر عملهم المضني من نتائج ايجابية”، ودعاهم الى “الاستمرار في جهودهم كلٌّ من موقعه، بغية تحسين البنية التنظيمية وتحقيق الهدف المنشود في مسار قضية الحزب”.
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