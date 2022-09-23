جعجع: للإسراع بإيصال رئيس على قدر التحديات￼

قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع “اليوم، عبّارة موت جديدة من طرابلس وعشرات الضحايا ودموع وآلام مستمرّة. والبارحة، اقتحامات لمجموعة من المصارف تسببت بإقفال مصرفي عام وبعذابات إضافيّة للمواطن اللبنانيّ”. وقبلها، انهيار أجزاء من أهراء القمح في مرفأ بيروت ومزيد من التلوث والآلام والمعاناة لأهالي العاصمة. وقبلها أيضا وأيضا عبّارة موت أولى من طرابلس… وقبلها… وقبلها… وقبلها…”.
أضاف في بيان “سئمنا كما سئم اللبنانيون بيانات التضامن والتعازي عند كل فاجعة تلم بنا، والمطلوب هو وضع حد للمصائب التي تتكرّر وتتوالى. فالشعب اللبناني يريد الإنقاذ، ولن يخلصنا من هذا المسلسل الجهنمي إلا رئيس جمهوريّة إنقاذي جديد، لا رئيس يتحاصص من خلاله الفرقاء السياسيون”.
وختم “لبنان يغرق أكثر فأكثر، ما يحتّم علينا الإسراع بإيصال رئيس على قدر التحديات لإنقاذ اللبنانيين من مسلسل الموت واليأس والخراب الذي أوصلونا إليه”.
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