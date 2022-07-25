جعجع: ما حصل في موضوع المطران الحاج غير مقبول بكل المقاييس بغض النظر عن كلّ الحجج والقرائن التي صيغت

التأم تكتل الجمهورية القوية في معراب برئاسة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لمناقشة جدول أعمال الجلسة التشريعية التي ستُعقد غداً، وذلك من أجل اتخاذ الموقف المناسب من كل بند من بنودها. وبعد الاجتماع غرد جعجع قائلاً: “ما حصل في موضوع المطران الحاج غير مقبول بكل المقاييس بغض النظر عن كلّ الحجج والقرائن التي صيغتن حيث إنتهكت فيها كل أصول اللياقة والتعاطي مع المرجعيات الدينية والسبب الرئيس وراء هذا التصرّف إيصال رسالة إلى بكركي أنّ مواقفها السياسية غير مقبولة.”
وتابع:”نأسف لأن تصل دولة لبنان إلى وضعية تحصل فيها تصرّفات بهذا الشكل مع بكركي خصوصًا، وما حصل ضرب ليس فقط لبكركي بل للبنان الذي نعرفه. القاضي فادي عقيقي قام بمخالفة كبيرة والجميع تنصل من المسؤولية، لذلك يجب تحويل عقيقي إلى التفتيش القضائي، علمًا أن المحكمة العسكرية أصدرت منذ شهرين حكمًا بعدم صلاحيتها بمحاكمة رجال الدين وهناك قانون الكنائس الشرقية صادر عن الفاتيكان يخضع خلالها المطارنة إلى المساءلة. المطلوب من المراجع القضائية إعادة النظر بالمحكمة العسكرية وكف يد القاضي فادي عقيقي لأنه مفوض قوى الممانعة وليس المحكمة العسكرية.” وأكمل جعجع قائلاً: “كارثة كبيرة اذا ما فاز أي مرشح من قبل فريق “8 آذار” بمنصب رئاسة الجمهورية. وفي ما يخص بلدية بيروت، لا نقبل بطرح الموضوع بهذا الشكل ولدينا اعتراضات حول تصرفات البلدية ولن نقبل بأي تفرد ولا يمكن أن نقوم بأي شيء إلا عبر التنسيق مع البيروتيين.”
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