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جعجع معايدا الجيش: وحدك الوطن يا وطن
محلي
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الثلاثاء 01 آب 2023
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غرد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع عبر حسابه على “تويتر”: وحدك الوطن يا وطن – عيد الجيش”.

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