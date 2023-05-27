جعجع: نتمنى الاستماع أكثر إلى الدوائر الحكومية اللبنانية

غرد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع عبر “تويتر” قائلاً: “على اثر البيان المشترك الصادر عن نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إيفو فرايسن، وممثل برنامج الأغذية العالمي عبدالله الوردات، القاضي بتعليق تقديم المساعدات النقدية بالعملتين للسوريين الموجودين في لبنان للشهر المقبل، نتمنى الاستمرار في هذا الاتجاه، والاستماع أكثر إلى الدوائر الحكومية اللبنانية، للانتقال من تنظيم اللجوء إلى لبنان إلى تنظيم العودة من لبنان”.
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