“جلسة الخميس ستكون كسابقاتها”… الان عون: تأخرنا كثيرا لاقرار الكابيتال كونترول

أعلن عضو تكتل لبنان القوي النائب آلان عون التشريع يمكن ان يستمر من دون حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومصير اقرار قانون الكابيتال كونترول غير متعلق بحضوره أو غيابه، والمصرف المركزي كان لديه ممثل دائم خلال النقاشات، لافتاً الى أنه لا يمكن الجزم بما ستؤول اليه قرارات جلسات اللجان، فالموضوع مرتبط بمدى تطور مواقف الكتل.
وفي حديث لصوت المدى، اعتبر عون أننا تأخرنا كثيرا لاقرار الكابيتال كونترول، ولكن عاجلاً أم آجلاً يجب اقراره، والخلاف اليوم هو على التوقيت، لافتاً الى أن المجلس هو كامل الصلاحية ولكن التشريع يحصل بتعاون السلطات، ولا يمكن استغياب رئيس الجمهورية، لذلك نحن سنتعاطى بالكثير من الوعي بموضوع الكهرباء لأن هذه المسألة هي مسألة حياتية، فيما مسألة تشريع الضرورة لسنا مقفلين عليه وهذا لا يعني أننا لن نحضر.
وقال عون: “المؤسف اننا وصلنا الى الحالة التي وصلنا اليها خاصة بملف الكهرباء، وكان يمكن من الاول خلق توازن بملف الكهرباء”، مشدداً على عدم جواز ابقاء تعرفة الكهرباء كما هي، والناس دفعت ثمن الفجوة المالية، فيما كان هناك قرار سياسي يمنع رفع التعرفة وعودة الاستقرار الى ملف الكهرباء “فلو سمعوا منا من قبل ما كنا وصلنا اليوم الى هذه الحالة”.
وفيما يتعلق بجلسة انتخاب رئيس جديد يوم الخميس المقبل، اعتبر عون أن موضوع النصاب لا عودة عنه وهو خارج النقاش، في المقابل، يحتاج التوافق الى توازن الكتل الوازنة، واعتقد انه وللأسف، جلسة الخميس ستكون كسابقاتها، فبين الجلسة والجلس لا تغيير بأي وضع اذا لن تتغير نتيجة اي جلسة”.
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