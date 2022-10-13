جلسة اليوم الرئاسية بلا التيار… هل يتأمن النصاب؟ (البناء)￼

كتبت صحيفة “البناء” تقول: تعقد اليوم جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في ساحة النجمة. وفيما يقاطع تكتل لبنان القوي الجلسة، علمت “البناء” أن كتلة الوفاء للمقاومة ستتخذ قرارها قبيل الجلسة بقليل آخذة بعين الاعتبار مواقف مختلف الكتل ومن بينها مقاطعة كتلة اساسية هي “لبنان القوي”، بسبب انعقاد الجلسة في ذكرى 13 تشرين.
وعلمت “البناء” أن كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة في حال مشاركتها ستصوتان بورقة بيضاء وكذلك الحلفاء كما الجلسة السابقة، اما كتل القوات والاشتراكي وكتلة تجدد والكتائب فسيصوتون للمرشح النائب ميشال معوض مع احتمال تصويت الكتائب الى مرشح آخر. اما تكتل نواب عكار فلن يصوت لمعوض بعد فشل رئيس القوات سمير جعجع بإقناعه بالتصويت له، وبالتالي سيصوّت لاسم آخر.
اما كتلة نواب الـ 13 التغييريين، فينقسمون الى قسمين وفق معلومات “البناء” الأول سيصوت لوزير الخارجية الأسبق ناصيف حتي، والثاني لاسم آخر، فيما حاول تكتل التغيير إقناع نواب صيدا المستقلين أسامة سعد وعبد الرحمن البزري وشربل مسعد بالتصويت لحتي، رفض المستقلون بسبب عدم معرفتهم به وإقامته خارج لبنان وعدم اتصاله بالنواب.
وفيما أشارت أجواء عين التينة لـ”البناء” أن الجلسة قائمة حتى يتبين النصاب من عدمه، توقعت مصادر نيابية لـ”البناء” أن يتأمن النصاب وتنعقد الجلسة الأولى ويتكرر سيناريو الجلسة الماضية وتكون الورقة البيضاء نجمة الجلسة التي سترفع فور فقدان النصاب.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا