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جلسة علنية في مجلس الأمن لبحث الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة للحرم القدسي
إقليمي/دولي
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الخميس 05 كانون الثاني 2023
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 يعقد مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر اليوم، اجتماعا بناء على طلب عربي لبحث الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة للحرم القدسي وتهديد الوضع الراهن للمسجد الأقصى، كما افادت وكالة “بترا” .

وأعلنت الأمم المتحدة أن الأمين العام المساعد للشؤون السياسية وبناء السلام، خالد الخياري، سيقدم إحاطة إعلامية إلى مجلس الأمن في الجلسة المعنونة “الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين”.

هذا وأكدت الأمم المتحدة “أهمية الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في القدس الشريف والمقدسات الإسلامية.

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