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جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء.. هذا ما سيتم بحثه
محلي
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الإثنين 29 أيار 2023
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اعلن الأمين العام لمجلس الوزراء محمد مكيّة عقد جلسة لمجلس الوزراء، بهيئة تصريف الأعمال، التاسعة من صباح يوم الأربعاء في 31/5/2023 في السرايا، لبحث موضوع عقد الاتفاق بالتراضي مع محاميين فرنسيين لمعاونة رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل.

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