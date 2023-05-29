جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء.. هذا ما سيتم بحثه

اعلن الأمين العام لمجلس الوزراء محمد مكيّة عقد جلسة لمجلس الوزراء، بهيئة تصريف الأعمال، التاسعة من صباح يوم الأربعاء في 31/5/2023 في السرايا، لبحث موضوع عقد الاتفاق بالتراضي مع محاميين فرنسيين لمعاونة رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل.
اعلن الأمين العام لمجلس الوزراء محمد مكيّة عقد جلسة لمجلس الوزراء، بهيئة تصريف الأعمال، التاسعة من صباح يوم الأربعاء في 31/5/2023 في السرايا، لبحث موضوع عقد الاتفاق بالتراضي مع محاميين فرنسيين لمعاونة رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل.
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