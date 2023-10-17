جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل

يعقد مجلس الوزراء، بهيئة تصريف الاعمال، سندا للمادتين 62و 46 من الدستور، والحاقا بالكتاب رقم 1129/م.ص. تاريخ 16/10/2023،جلسة في الرابعة من بعد ظهر يوم الخميس الواقع فيه 19/10/2023 في السراي الكبير، للبحث، اضافة الى البنود الواردة على جدول الاعمال، في عرض وزارة الاشغال العامة والنقل للتقرير الشامل حول وضعية وطبيعة وآلية ومعوقات سير العمل في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، وخلاصة الاجراءات والتدابير المطلوبة لمعالجة الثغرات وتأمين حسن انتظام سير العمل والسلامة العامة في المطار. كما والبحث في عرض رئيس مجلس الوزراء لموضوع تشغيل مطاري الشهيد رينه معوض (القليعات) ورياق.
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