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جلسة لمجلس الوزراء الخميس
محلي
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الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023
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صدر عن الامين العام لمجلس الوزراء الاتي:
يعقد مجلس الوزراء، بهيئة تصريف الأعمال، جلسة عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الخميس الواقع فيه 12/10/2023 في السراي الكبير، لعرض المستجدات الراهنة في ظلّ تطوّر الأوضاع على الصُعد كافةً، إضافةً إلى عرض التقرير الدوري حـــول تنفيذ مندرجات قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 11/09/2023 المتعلّق بموضوع النزوح السوري 
 إن السيّد رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي ، وعملاً بواجباته الدستورية، وشعوراً منه بالمسؤولية الوطنية، يوجّه هذه الدعوة ويضعها بتصرف جميع السّادة الوزراء للمشاركة في الجلسة المُقرّرة تلبيةً لنداء الواجب الوطني وهم الحريصون عليه، لاسيّما في ظل الظروف الدقيقة التي تمرّ بها البلاد.

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