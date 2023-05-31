جمعيات ومؤسسات مدنية: التلاعب بالانتخابات البلدية يضرب مبادئ الديمقراطية

رأى عدد من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الأهلية في بيان، أن “استخفاف السلطة، بشقّيها التنفيذي والتشريعي، يستمر في التعاطي مع الانتخابات البلدية والاختيارية، وكأنها استحقاق هامشي يمكن القفز فوقه بحسب واقع السلطة وما يناسبها، في مخالفة مستمرة للدستور والقانون، وسرقة للوكالة الشعبية وأصوات الناس وحقهم في اختيار ممثليهم على المستوى المحلي”.
وأشار البيان الى أنه “بعد التمديد للمجالس البلدية والاختيارية في المجلس النيابي حتى 31 أيار 2024 كحد أقصى، قرر المجلس الدستوري رد الطعون الثلاثة التي قدّمها عدد من النواب في قانون التمديد “عملًا بمبدأ استمرارية المرفق العام”، على الرغم من تأكيده، في خلاصة قراره، أن “القانون المطعون فيه مخالف لمبدأ دورية الانتخابات”.
وأعلن البيان أنه “فيما ثبّت قرار المجلس الدستوري اتجاه السلطة، للمرة الثانية على التوالي، إلى مخالفة الدستور والقانون وحق الناس، فإننا، الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الأهلية الموقّعة أدناه، ندعو وزير الداخلية والبلديات إلى تحديد فوري لمواعيد جديدة للانتخابات في أقرب وقت، والحكومة إلى الاجتماع فورًا لتأمين الأموال اللازمة لإجراء الانتخابات. ونرفض استخدام ذريعة عدم توفّر الأموال للإبقاء على تأجيل الانتخابات، خصوصًا في ظل لجوء مجلس الوزراء مرارًا وتكرارًا لتأمين الأموال لعديد من القضايا الأخرى”.
وذكر بـ”حديث رئيس الحكومة خلال جلسة مجلس النواب التي أقرّت التمديد في 18 نيسان 2023، حيث قال للرئيس بري: “اجتمعنا مع وزير الداخلية وقرّرنا فتح اعتماد إضافي من أجل إنجاز الاستحقاق البلدي، وفي مجلس الوزراء أعددنا مشروع قانون لفتح اعتمادات إضافية”.
كما ذكر بـ”اجتماع رئيس الحكومة بوزير الداخلية بعد يوم من التمديد، واتفاقهما على أن يعدّ الأخير “الموازنة المستحدثة اللازمة لإجراء الانتخابات لكي يصار إلى فتح اعتماد لها”.
وأشار البيان الى أنه “فيما لم نرَ بعد أي اتجاه لدى الوزارة أو الحكومة إلى إجراء الانتخابات في وقت قريب، نعتبر أن المسؤولية لا تقع على عاتق الحكومة ووزارة الداخلية فقط، بل أيضًا على المجلس النيابي الذي تخلّى، بدوره، عن مسؤولياته. ففي حين كان على المجلس الاجتماع لفتح الاعتمادات لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، ذهب إلى الاجتماع لإقرار التمديد. تمديد أتى بدوره ضبابيًا، إذ أقرّه البرلمان “لمدة عام كحد أقصى” وترك لوزارة الداخلية تحديد جهوزيتها لإجراء الانتخابات خلال هذه السنة. كما أتت الأسباب الموجبة لقانون التمديد لتثبت بشكل فاضح كيف تنظر السلطة باستخفاف تام إلى هذا الاستحقاق”.
ولفت الى أن “إقرار التمديد بهذا الشكل يفتح المجال أمام إخضاع الانتخابات إلى منطق التسويات وتبادل الأدوار بين المجلس النيابي والحكومة، بدلًا من أن يمارس البرلمان دوره في مراقبة الحكومة وفي تطبيق الدستور والقانون، كما في احترام الوكالة الشعبية. هذا ونشهد يوميًا استقالات لمجالس بلدية في عدد من البلدات، ما يضيف أعباء على المحافظين والقائممقامين الذين لن يتمكنوا من تلبية حاجات السكان من جهة، كما يحرم المواطنين من وجود مجالس بلدية فعّالة تمثّلهم وتدير شؤونهم من جهة أخرى”.
وذكر البيان أن “التأجيل المتكرر للانتخابات يؤثر على اهتمام المواطنين وانخراطهم في العمل البلدي، وخصوصًا النساء والشباب، ما يدفع إلى وجود منافسة تنحصر غالبا بين العائلات الكبرى أو المتمولين أو أعضاء أحزاب ومجموعات سياسية قادرة على المنافسة”.
وكرر “مطالبة وزير الداخلية بتحديد مواعيد جديدة للانتخابات في أقرب وقت، لكي يكون الجميع جاهزًا لهذا الاستحقاق، من مرشحين/ات محتملين/ات وناخبين/ات وجمعيات مدنية معنية”، رافضا “التذرّع بالصعوبات المالية واللوجستية لإجراء الانتخابات، في إشارة إلى إضرابات موظفي القطاع العام. فعلى الحكومة حل هذه الصعوبات بدل استخدامها حجة لإرجاء الانتخابات”.
وجدد التأكيد أن “الانتخابات البلدية والاختيارية ليست محطة هامشية يمكن أن تتعامل معها السلطة باستخفاف واستنسابية، بل هي استحقاق أساسي ودستوري، يضرب التلاعب به، مبادئ الديمقراطية وتداول السلطات والتمثيل الشعبي”.
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