جمعية “إنسان للبيئة والتنمية” أطلقت حملة تنظيف شاطئ البحر المتوسط من جبيل

نظمت جمعية “إنسان للبيئة والتنمية” (HEAD)، برعاية وزارتي السياحة والبيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (مكتب غرب أسيا)، “حملة تنظيف شاطئ البحر المتوسط” ضمن الحملة العالمية لهذا العام التي أقرها برنامج الأمم المتحدة للبيئة تحت شعار “الحد من التلوث بالمواد البلاستيكية- Beat_Plastic_Pollution” عند السنسول البحري- ميناء جبيل الأثري والسياحي، بحضور وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال المهندس وليد نصار، ممثل وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال نجيب أبي شديد، النائب سيمون أبي رميا، ممثل النائب زياد الحواط رئيس بلدية جبيل وسام زعرور، رؤساء بلديات بلاط وقرطبون ومستيتا عبدو العتيق، حالات توفيق الراعي، البربارة جورج مفرج، مخاتير جبيل ميشال أبي شبل، أديب صليبا وعبدو نصر، مختار شموت إيلي سليمان، رئيس مركز جبيل الإقليمي في الدفاع المدني شكيب غانم، رئيسة مركز جبيل في الصليب الأحمر اللبناني رندا كلاب، رئيسة كاريتاس إقليم جبيل ألكسندرا عون، رئيس جمعية Kids First المحامي بول نون، رئيس جمعية “آنج” الإجتماعية المحامي اسكندر جبران، رئيسة جمعية HEAD المهندسة ماري تريز مرهج سيف وأعضاء الجمعية.
سيف
بعد الإفتتاح بالنشيد الوطني عزفا مع طلاب كوليت أكاديمي، كلمة المقدمة ألقتها الإعلامية إليز مرهج، ثم تحدثت رئيسة جمعية HEAD، فقالت: “نلتقي اليوم في يوم البيئة العالمي ضمن حملة تنظيف البحر المتوسط بالتزامن مع 21 دولة على المتوسط ضمن خطة عمل البحر المتوسط، Legambiente MIO-ECSDE,UNEP/MAP، ويصادف هذا العام الإحتفال بالذكرى ال51 لليوم العالمي للبيئة، بعد أن أنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1972. وعلى مدى العقود الخمسة الماضية، أصبح اليوم أحد أكبر المنصات العالمية للتوعية البيئية، ويشارك عشرات الملايين من الأشخاص عبر الإنترنت ومن خلال الأنشطة والأحداث والإجراءات الشخصية في جميع أنحاء العالم”.
أضافت سيف: “يتم إنتاج أكثر من 400 مليون طن من المواد البلاستيكية سنويا في جميع أنحاء العالم، يصمم نصفها للإستخدام الأحادي فقط. ويتم إعادة تدوير أقل من 10 في المائة من إجمالي هذه المواد البلاستيكية. وينتهي المطاف بما يقدر بنحو 19 – 23 مليون طن في البحيرات والأنهار والبحار سنويا. تجد الجسيمات البلاستيكية الدقيقة جزيئات بلاستيكية صغيرة يصل قطرها إلى 5 مم طريقها إلى الدخول في الغذاء والماء والهواء. تضر المواد البلاستيكية التي يتم التخلص منها أو حرقها بصحة الإنسان والتنوع البيولوجي وتلوث كل نظام بيئي بدءا من قمم الجبال وصولا إلى قاع المحيط”.
وأعلنت أن “الجمعية بالتعاون مع حزب الخضر اللبناني باشرت بدراسة قانون لإلغاء أكياس البلاستيك واستبدالها بأكياس قابلة للتحلل أو إعادة الإستعمال، سوف يعرض على مجلس النواب فور البدء بالجلسات العادية”، وتمنت على النواب أن يبادروا ويعطوا هذا الموضوع كامل الأهمية.
زعرور
بدوره أكد زعرور أن “مدينة جبيل- بيبلوس كانت السباقة في الفرز من المصدر، وإطلاق مركز لفرز النفايات، كما وجهت الشركات والمؤسسات ضمن النطاق البلدي الى الاستغناء عن الأكياس البلاستيكية واستبدالها بأكياس صديقة للبيئة وقابلة للتدوير”.
وأعلن أن “إضاءة شوارع مدينة جبيل أصبحت بنسبة 40 بالمئة على الطاقة الشمسية، على أن يتم تحويلها كلها على الطاقة الشمسية في مطلع العام المقبل”. وحيا جهود جمعية HEAD “الدائمة والنشاطات التي تقيمها خدمة للمجتمع والإنسان”.
أبي شديد
كلمة وزير البيئة ألقاها أبي شديد الذي حيا جهود جمعية HEAD في المحافظة على البيئة.
وزير السياحة
أما وزير السياحة فأعرب عن سروره لمشاركته في هذا النشاط، وأثنى على نشاط جمعية HEAD، مشددا على “أهمية أن تكون البيئة جيدة لتستطيع أن تقوم السياحة بدورها الإيجابي في خلق فرص عمل وجلب الإستثمارات الى البلد”.
وذكر بمحمية جبيل البحرية وطالب بضرورة المحافظة عليها والترويج لزيارتها، ووعد “أن يكون صيف لبنان مزدهرا، ولقضاء جبيل حصة كبيرة من النشاطات والمهرجانات”.
حملة التنظيف
بعد الكلمات، انطلق المشاركون في حملة تنظيف طالت ميناء جبيل بواسطة وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني وشواطئ البربارة، المنصف، عمشيت، جبيل، بلاط، مستيتا- قرطبون، الفيدار، حالات، نهر إبراهيم، شواطئ مدينة صيدا في الجنوب وشاطئ بلدة الرميلة في الشوف، بمشاركة الجمعيات التالية: قسم الشباب في كاريتاس إقليم جبيل، قسم الشباب والناشئين في الصليب الأحمر اللبناني، كشافة الأرز فوج مار يوحنا مرقس جبيل، كشافة لبنان فوج الأخوة المريميين جبيل، كشاف البيئة، LSR، YWCA، بالإضافة الى طلاب من جامعتي Antonine وAUT.
وفي ختام الحملة، تم تجميع العبوات البلاستيكية في مجسم لسمكة وضعتها الجمعية عند مدخل السنسول وسيعود ريعها لجمعية Kids First التي تعنى بالأطفال مرضى السرطان.
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