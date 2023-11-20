جمعية “الارض”: أين مجلس الإنماء والإعمار من ضبط مداخل مرج بسري؟

قالت جمعية الأرض – لبنان، في بيان، “لقد مضى أكثر من شهرين، على الكتاب الذي وجهته جمعية الأرض لبنان، إلى مجلس الإنماء والإعمار، حول إعادة الحراسة الى بوابة مرج بسري الرئيسية، لناحية بلدة بسري، للحد من الفوضى والإنتهاكات البيئية، والذي تم تسجيله بتاريخ 7 ايلول 2023 تحت الرقم 4343”.
وأضافت: “لو استجاب مجلس الإنماء والإعمار سريعًا، لكنا تفادينا قطع الأشجار الذي ذكره النائب غسان عطالله على منصة X. مع العلم أن جمعية الأرض لبنان تقوم بدورها التوعوي كمنسقة للجنة مرج بسري الإستشارية، المؤلفة من ممثلين عن قرى حوض مرج بسري. وقد قامت الجمعية مؤخرا بنشر شرعة مرج البيئية داخل المرج وفي القرى المحيطة به”.
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