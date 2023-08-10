جمعية المصارف: ارتياح حول التزام مصرف لبنان بالتقيّد الكامل بالقوانين المرعية الإجراء

أشارت جمعية مصارف لبنان في بيان الى ان “مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان عقد اجتماعاً عرض في مطلعه نتائج لقائه نهار الثلثاء تاريخ 8/8/2023 بحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري.
وقد أبدى المجلس ارتياحه الكامل تجاه العزم الذي وجده لدى منصوري حول التزام مصرف لبنان بالتقيّد الكامل بالقوانين المرعية الإجراء، لا سيما لجهة موضوع إقراض الدولة اللبنانية أو لجهة عدم المسّ بالتوظيفات الإلزامية للمصارف لديه والتي تعود بالنتيجة للمودعين، مثلها مثل سائر ودائع المصارف في مصرف لبنان. كما رحّب المجلس بحرص سعادة الحاكم على الدفع قدماً باتجاه إقرار القوانين اللازمة لحلّ الأزمة المصرفية النظامية وفي طليعتها قانوني الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف.
إن جمعية مصارف لبنان تثني على تطلعات الحاكم وأهدافه وتشدّ على يده وتضع نفسها بتصرفه بهدف التوصل إلى تحقيق الحلول العادلة والناجعة التي تخرج وطننا الحبيب بأسرع وقت ممكن من الأزمة الخانقة التي يمرّ بها”.
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