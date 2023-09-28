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جمعية المصارف تستنكر الاتهامات بحق “فرنسبنك”
محلي
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الخميس 28 أيلول 2023
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بيان من جمعية مصارف لبنان

تستنكر جمعية مصارف لبنان الاتهامات التي قامت بها محطة الـ MTV  وتناولت تحويلات قام بها رئيس وأعضاء مجلس إدارة فرنسبنك بعد اندلاع الأزمة المالية، كما واستعمالها لتعابير مرفوضة تخرج عن أصول التخاطب الإعلامي. يهمّ الجمعية في هذا الإطار أن تُذكِّر أن لائحة بتحويلات المصارف إلى الخارج قُدِّمَت إلى الهيئات القضائية الرسمية كما وإلى هيئة التحقيق الخاصة، وهي لديها الكلمة الفصل في هذا الموضوع بعيداً عن التحليلات الإعلامية. كما تؤكد المصارف والقيمين عليها أنها وأنهم جميعاً تحت القانون وبتصرّف القضاء إجلاءً للحقيقة. فاقتضى التوضيح.

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