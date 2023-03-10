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جمعية مصارف لبنان تؤكد على بيانها الصادر يوم امس بدون اي تعديل.
محلي
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الجمعة 10 آذار 2023
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“ان جمعية مصارف لبنان تجد نفسها مكرهة الى العودة الى الاضراب ابتداء من صباح يوم الثلاثاء 14 آذار “

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