جمعيّة المصارف تعلّق على اعتداءات القطاع المصرفي غداً

أعلنت جمعية “مصارف لبنان” أنّه “احتراماً لأرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت ومشاركةً في أحزان اهالي الضحايا والمتضررين، تتمنّع جمعية المصارف عن إصدار بيان يُحدّد موقفها من الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها القطاع المصرفي حتى صباح الغد”.
أعلنت جمعية “مصارف لبنان” أنّه “احتراماً لأرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت ومشاركةً في أحزان اهالي الضحايا والمتضررين، تتمنّع جمعية المصارف عن إصدار بيان يُحدّد موقفها من الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها القطاع المصرفي حتى صباح الغد”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا