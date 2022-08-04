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جمعيّة المصارف تعلّق على اعتداءات القطاع المصرفي غداً
محلي
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الخميس 04 آب 2022
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أعلنت جمعية “مصارف لبنان” أنّه “احتراماً لأرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت ومشاركةً في أحزان اهالي الضحايا والمتضررين، تتمنّع جمعية المصارف عن إصدار بيان يُحدّد موقفها من الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها القطاع المصرفي حتى صباح الغد”.

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