جميل السيد: ما الذي يمنع ضبط المياه وتأمينها للناس؟

كتب النائب جميل السيّد على منصّة “أكس”: “مياه الشرب في قرى غربي بعلبك!! بإنتظار إنجاز الوعود الأخيرة لبلدية ببعلبك في تنظيم وتنظيف مياه الشرب في مدينة بعلبك وجوارها، لا تزال مياه الشرب من اليمونة، والتي تروي قرى غرب بعلبك حتى ابلح، مقطوعة بسبب سرقتها وبيعها للأراضي الزراعية، والمسؤولية هنا تقع على مصلحة مياه البقاع التي يجب عليها قمع المخالفات وتأمين مياه الشرب لتلك القرى بمؤازرة الجيش اللبناني!! اذكر اننا في عز الحرب الاهلية في الثمانينات وكنت رئيساً لفرع مخابرات البقاع، كنا نسيّر دوريات يومية برئاسة المعاون هادي حميّه على قسطل مياه الشرب الممتد الى كل القرى من اليمونة الى ثكنة ابلح مروراً بشمسطار وبدنايل وغيرها، وكانت ماء الشرب تصل الى كل تلك القرى. هكذا كان بالرغم من ظروف الحرب والفوضى حينذاك، فما الذي يمنع ضبط المياه وتأمينها اليوم للناس؟!”.
وأضاف: “لأن الشيء بالشيء يُذكر، استجابت البلدية اليوم مشكورة منذ الصباح الباكر، على قول المثَل: خيُرٌ أن تأتي متأخّراً مِنْ أنْ لا تأتي أبداً”.
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