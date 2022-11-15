جميل السيد من مجلس النواب : كيف يمكن ضمان إعادة أموال المودعين؟

قال النائب اللواء جميل السيد، في مؤتمر صحافي من مجلس النواب على هامش جلسة اللجان النيابية المشتركة: ” سألت وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل عن قيمة الاحتياطي في مصرف لبنان تبين انه 10.3 مليار دولار، بينما أموال المودعين تفوق ال 80 مليارا، وعليه كيف يمكن ضمان إعادة أموالهم بناء على قانون “الكابيتال كونترول”.
أضاف:سألت أيضا نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي حول المواد الموجودة في مشروع قانون “الكابيتال كونترول”، فقال إن الموضوع يعود للفريق التقني في مصرف لبنان”.
وقال السيد :” أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لا يريد أن يأتي، “شو منعملو قتلي ليجي”.
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