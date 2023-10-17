جنبلاط زار ميقاتي: هناك “ناس بغير عالم” على أمل ألّا نستدرج إلى الحرب

إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور في دارته.
وقال جنبلاط بعد اللقاء: “يعمل دولة الرئيس جاهدًا على طريقته، كما نعمل نحن، على محاولة تجنيب لبنان الحرب باتصالاته العربية والدولية. نحن بشكل متواضع نعمل على النفس ذاته، ولكن لا شك أن جهود دولة الرئيس جبّارة، على أمل أن تثمر وأن ترمم أيضًا الجبهة الداخلية، لأن بعض الناس في الجبهة الداخلية وكأنهم في وادٍ ثانٍ”.
أضاف: “كنا نأمل مثلا أن يفرج هذا الظرف عن رئيس للجمهورية، وانتخابات لجان دون مقاطعة…الخ. يبدو أن بعض الناس في عالم آخر، مؤكدًا أننا سنبقى الى جانب دولة الرئيس في كل الجهود التي يقوم بها، على أمل ألا نستدرج الى الحرب”.
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