جنبلاط: هل ستدخل المساعدات إلى غزة تحت القصف؟

كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على منصة “اكس”: “أخيرا قرروا وفق الاخبار تزويد غزة بالمساعدات 20 شاحنة كأول دفعة. السؤال المطروح هل ستدخل هذه الكمية الاولى وسط اتفاق على وقف النار أم سيبقى القصف والتدمير”.
كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على منصة “اكس”: “أخيرا قرروا وفق الاخبار تزويد غزة بالمساعدات 20 شاحنة كأول دفعة. السؤال المطروح هل ستدخل هذه الكمية الاولى وسط اتفاق على وقف النار أم سيبقى القصف والتدمير”.
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