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جنبلاط: هل ستدخل المساعدات إلى غزة تحت القصف؟
محلي
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الخميس 19 تشرين الأول 2023
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كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على منصة “اكس”: “أخيرا قرروا وفق الاخبار تزويد غزة بالمساعدات 20 شاحنة كأول دفعة. السؤال المطروح هل ستدخل هذه الكمية الاولى وسط اتفاق على وقف النار أم سيبقى القصف والتدمير”.

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