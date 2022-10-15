جنبلاط يبرق الى الرئيس العراقي مهنئا

أبرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى عبد اللطيف رشيد، مهنئا بانتخابه رئيسا للجمهورية العراقية. وجاء في نص البرقية: “يسرني أن أبعث إليكم بالتهاني مني شخصيا ومن الحزب التقدمي الاشتراكي بانتخابكم رئيسا لجمهورية العراق في مرحلة حرجة حافلة بالتحديات، التي نثق بأنكم ستتمكنون من العمل بجهد لمواجهتها على طريق وحدة العراق واستعادة استقراره، ورسم معالم راسخة للديمقراطية الحقيقية فيه، وضمان حق الشعب العراقي بحياة آمنة وكريمة. إننا إذ نتطلع لمزيد من التعاون معكم لأجل القضايا المشتركة، نتمنى لكم ولاية رئاسية منتجة على كل المستويات”.
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