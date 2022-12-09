جنبلاط يعرض للتطورات مع هيل ويستقبل السفير التشيكي

استقبل رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط، في كليمنصو، مساعد وزير الخارجية الأميركية السابق مدير مركز ويلسون في واشنطن ديفيد هيل، في حضور رئيس كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط، النائبين مروان حمادة ووائل أبو فاعور ورئيس الجامعة الأميركية في بيروت فضلو خوري. حيث جرى عرض لاخر التطورات والمستجدات المحلية والدولية.
كما استقبل جنبلاط، السفير التشيكي في لبنان جيري دوليزي، في حضور مسؤول مكتب التنمية الإقتصادية والإجتماعية في الحزب الدكتور وئام بو حمدان، وكان عرض لمختلف الأوضاع العامة.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا