جهاز الاعلام في الكتائب: لم نطلب اي موعد من الضاحية

ورد في صحيفة الأخبار صباح اليوم مقال بعنوان :” لقاء بين الكتائب وحزب الله في الضاحية بطلب من الصيفي” “ان جهاز الاعلام في حزب الكتائب يؤكد ان الخبر عار من الصحة وينفي نفيا قاطعا ما ورد فيه :
اولا : ان حزب الكتائب لم يطلب اي موعد من الضاحية لعقد اي لقاء، وامين عام الحزب لم يلتق اي نائب من حزب الله بهدف اجراء حوارسياسي من اي نوع كان.
ثانيا : ان حزب الكتائب متى قرر التقاء اي طرف فهو يعلن عنه صراحة ودون اي مواربة ومن باب التمسك بثوابته ومبادئه.
ثالثا : اتصلت صحيفة الأخبار بأمين عام الكتائب مستوضحة الأمر وأكد لها ان الخبر غير صحيح وعلى الرغم من ذلك اصرت هذه الصحيفة على النشر.
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