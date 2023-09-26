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جورج عطالله في تصريح عالي السقف: الحدود البرية مفتوحة! والسبب إما العقوبات وإما الرئاسة
نبض بيروت
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الثلاثاء 26 أيلول 2023
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نبض بيروت مع عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله

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