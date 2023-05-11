جورج وسوف: أختار هذا الممثل لتجسيد حياتي

تحدث الفنان الكبير جورج وسوف خلال تصريحات لاحدى القنوات التلفزيونية عن خلافه مع الفنان العراقي كاظم الساهر، كاشفا عن رأيه في القيصر.
وقال سلطان الطرب: والله مفيش أي خلاف وأنا حبيته من قبل ما أشوفه وكاظم فنان لا يستهان به ابدا وشهادتي مجروحه فيه، وكاظم كان مثله الأعلى أبو وديع
وتابع: “والناس بتقول إني صاحب فضل عليه لا والله أبدا هو فنان كبير ويستاهل، والخلاف اللي بينه وبيني خلاف شخصي وعمري ما هقول السبب عشان محدش يفهمني غلط.
وأشار جورج وسوف إلى أن كاظم الساهر غير مجبر على الاطمئنان عليه، متابعًا: هو مش مجبور يسأل عليا كل إنسان عنده مشاكل وحياته وشغله.
وعبر جورج وسوف عن خلافه مع كاظم الساهر بـأغنيته، إذ قال: الدهب يا حبيبي بيضلو دهب، مهما قالوا عنه قالوا والدهر نقلب، والعتب يا قلبي ع قد المحبة.. ومع اللي مبيستاهل شو نفع العتب، الدهب يا حبيبي بيضلو دهب.
من جانب أخر أفصح النجم جورج وسوف خلال لقائه في برنامج لاحدى المحطات التلفزيونية، عن الفنان الذي يمكن ان يجسد شخصيته في عمل درامي.
وعند سؤاله عن الممثل الذي يختاره ليستطيع أن يمثل فيلما عن قصة حياة جورج وسوف، فأكد المغني السوري أنهما ممثلان سوريان فقط يستطيعان ذلك، وهما: إما عابد فهد وإما عبد المنعم عمايري.
ورفض وسوف أن يختار أحدهما على حساب الآخر، لكنه اقترح بطريقة لطيفة أن يتقاسم الاثنان البطولة، مرحلة لكل منهما.
المصدر: أحداث نت
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