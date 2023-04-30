جولة تفقدية في سوق الخضار الجديد في طرابلس تمهيدا لافتتاحه

جال في سوق الخضار الجديد في طرابلس، كل من رئيس بلدية طرابلس احمد قمرالدين، يرافقه رئيس “جمعية مرعي للاعمال الخيرية” خليل مرعي والرئيس الفخري مرعي مرعي، كما حضر عضو المجلس البلدي سابقا الدكتور محمد شمسين، قائد شرطة بلدية طرابلس ربيع حافظ، رئيس نقابة تجار الخضر والفواكه جملة ومفرق في طرابلس والشمال النقيب عزام شعبو ومجلس النقابة وحشد من تجار السوق.
شملت الجولة جميع اقسام السوق ومبانيه، لاسيما المبنيان المخصصان للادارة والجيش والشرطة البلدية، اللذان يحتاجان الى التجهيزات بعد سرقتهما من قبل مجهولين. وتوافق الجميع، على ان تباشر “جمعية مرعي للأعمال الخيرية” مطلع الأسبوع المقبل، تركيب لمبات الإنارة العامة على الطاقة الشمسية في كافة شوارع ومحال السوق الجديد، والعمل على المساعدة في تجهيز مبنيي الادارة والجيش والأمن، وتركيب كاميرات مراقبة على مداخل ومخارج السوق، موصولة بقيادة مراكز الجيش اللبناني في محيط السوق. على ان يتم عقد إجتماع عمل في دارة آل مرعي في القلمون طرابلس، يحضره جميع المعنيين للمتابعة واتخاذ الاجراءات اللازمة تمهيدا لافتتاح السوق ونقل العمل والخضار والفواكه من السوق القديم في التبانة الى السوق الجديد في السقي الشمالي.
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