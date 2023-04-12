جولة لمراقبي الاقتصاد في النبطية

أجرى مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية جولات تفتيشية في المؤسسات التجارية ومحال بيع اللحوم والخضار، وذلك متابعة لدورياتها السابقة بإشراف من رئيس المصلحة محمد بيطار للتأكد من إلتزام اصحاب هذه المؤسسات إعلان الأسعار وسلامة الغذاء والتقيد بنسب الأرباح في ظل الضائقة المعيشية التي يعيشها المواطن، وأيضا تم الكشف على محال بيع الحلويات والأفران للتأكد من سلامة مواد التصنيع الأولية ومن إعلان الأسعار ونسب الأرباح الجولات شملت بالإضافة لأحياء مدينة النبطية بلدتي زفتا ودير الزهراني.
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