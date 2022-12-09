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جولة لمفتشي الاقتصاد بمؤازرة امنية في عدد من بلدات قضاء مرجعيون
محلي
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الجمعة 09 كانون الأول 2022
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 جال مفتشو وزارة الاقتصاد بمؤازرة دورية من مديرية أمن الدولة مكتب حاصبيا مرجعيون، وفي حضور رئيس مصلحة الاقتصاد في النبطية محمد البيطار في محطات الوقود والملاحم والسوبرماركت في عدد من بلدات قضاء مرجعيون ،  كفركلا، حولا، عديسة، الطيبة ،لمتابعة التأكد من تاريخ الصلاحية والاسعار للسلع،

وقد تم توجيه انذارات وتسطير محاضر ضبط للمخالفين لعدم وضع الاسعار على السلع في السوبرماركت وبيع المحروقات بسعر أعلى من السعر المحدد رسمياً ، في بعض المحطات ،والتلاعب بعدادات مكنات تعبئة البنزين والمازوت ،مما ادى الى ايقاف العمل فيها وتوجيه انذارات خطية الى اصحاب المحطات المخالفة.

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