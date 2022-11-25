جولة لوزير الصحة غدا في محافظة الشمال يفتتح خلالها مؤتمرا علميا حول كورونا

يقوم وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض، بجولة في محافظة الشمال، يوم غد السبت، يبدأها الساعة التاسعة صباحا في “مركز الصفدي” في طرابلس لافتتاح مؤتمر علمي حول كورونا ينظمه “مستشفى هيكل”.
تلي المؤتمر جولة على عدد من المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الاولية في طرابلس والبترون، للاطلاع على سير العمل فيها ومتابعة تطورات الكوليرا في الشمال.
ويشار الى ان الوزير الابيض سيصرّح للاعلام بعد الانتهاء من زيارة كل موقع من مواقع الجولة.
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