جونسون: فواتير الكهرباء قد تفقد البريطانيين عقولهم￼

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون، أن “الأشهر المقبلة ستكون صعبة على البريطانيين وقد تفقدهم فواتير الكهرباء عقولهم”.
وكتب جونسون في مقالة لصحيفة “ديلي ميل”، “ستكون الأشهر القليلة المقبلة صعبة، وربما صعبة للغاية. ستكون فواتير الطاقة الكهربائية مذهلة للسكان. وبالفعل باتت فواتير تدفئة المنازل مخيفة جداً بالنسبة للكثيرين منا”.
وأعلنت الهيئة البريطانية لتنظيم الطاقة Ofgem في وقت سابق، عن زيادة بنسبة 80٪ في الحد الأقصى لفاتورة الكهرباء المسموح بها للمستهلكين اعتباراً من 1 تشرين الأول بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. وبهذا الشكل، قد يرتفع الحد الأقصى للفاتورة للبريطانيين بمقدار 1578 جنيها، أو 80٪. حتى الآن كان الحد الأقصى يبلغ 1971 جنيها إسترلينيا.
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