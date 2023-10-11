موقع البرامج
نشرات الأخبار
جو سلوم يحذر: أي استنزاف في لبنان سيكون له وقع كارثي على الوضع الصحي والدوائي
متفرقات
|
الأربعاء 11 تشرين الأول 2023
Post Views: 298

استنكر نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم ببيان صادر عن مكتبه الإعلامي، الاعتداءات البربريّة الاسرائليّة على قطاع غزّة، وأكّد على حق الشعب الفلسطيني بالدفاع عن أرضه.
في المقابل دعا المجتمع الدولي ، والممسكين بزمام الملف الى تحييد لبنان إذ أن أي إستنزاف قد يحصل في لبنان سيكون له وقعه الكارثي على الواقع الصحي والدوائي المتهالك أصلاً والذي يعيش أسوأ مرحلة في تاريخه من صعوبات في القطاع الإستشفائي وانقطاع حاد في أدوية السرطان والأمراض المستعصية، وغياب الجهوزية للحالات الدوائية والصحيّة سيّما في الكوارث والحروب. وأضاف سلوم كل التعويل على وطنيّة من يُمسك بزمام الأمور ليُبعد الكأس الذي ليس بإستطاعة أو مقدرة اللبنانيين على تجرّعه.

الملفات
الاكثر قراءة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com