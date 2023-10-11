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حاجز ضهر البيدر يوقف امرأة على متن سيّارة مسروقة
محلي
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الأربعاء 11 تشرين الأول 2023
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صــدر عـن المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامّـــــــــة
البلاغ التّالي: “السّاعة 3:00 من فجر تاريخ 10/10/2023، اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي بسيّارة رباعيّة الدفع نوع “هيونداي توكسون” لون أسود متّجهة من بيروت إلى البقاع، وعلى متنها: 
–   ن. ح. (من مواليد عام 2000، لبنانيّة)
من خلال المتابعة، تبيّن أنّ السيّارة مسروقة من محلّة حارة حريك – الضّاحية الجنوبية.
تمّ تسليم السيّارة إلى مالكها، وأجري المقتضى القانوني بحقّ (ن. ح.)، وأودعت مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدوليّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، للتوسّع بالتّحقيق معها، بناءً على اشارة القضاء المختصّ”.

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