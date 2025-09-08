موقع البرامج
حادث سير مروّع على أوتوستراد الزهراني – صور بسبب تسرّب مازوت… عدد من الجرحى وزحمة سير خانقة
الإثنين 08 أيلول 2025

وقع حادث سير مروّع على أوتوستراد الزهراني – صور،  في محلة البيسارية، بين عدد من السيارات، نتيجة تسرّب مادة المازوت على الطريق.

وقد أسفر الحادث عن سقوط عدد من الجرحى، عملت فرق الإسعاف على إسعافهم ونقلهم إلى المستشفيات في المنطقة.

كما تسبب الحادث بزحمة سير خانقة في المكان.

