حادث سير مروّع على أوتوستراد الزهراني – صور بسبب تسرّب مازوت… عدد من الجرحى وزحمة سير خانقة

وقع حادث سير مروّع على أوتوستراد الزهراني – صور، في محلة البيسارية، بين عدد من السيارات، نتيجة تسرّب مادة المازوت على الطريق.
وقد أسفر الحادث عن سقوط عدد من الجرحى، عملت فرق الإسعاف على إسعافهم ونقلهم إلى المستشفيات في المنطقة.
