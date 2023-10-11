حاصباني: لبنان في وضع هش جدا ولا يحتمل أن يقحم في المواجهات

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن “الثابت ان لبنان في دائرة الخطر والاشتباك بسبب وجود قوى عسكرية خارج القوى الشرعية على الاراضي اللبنانية وهي ضمن اللعبة الاقليمية وقد تستدرج الاشتباك الى الاراضي اللبنانية مع تطور المواجهة”.
وفي مقابلة عبر “الحدث”، أشار الى انه “حتى الان ما زال الوضع ضمن قواعد الاشتباك القائمة منذ سنوات بين “حزب الله” والجيش الإسرائيلي، لكن اذا تفاقم الوضع في غزة، يُحكى عن تدخل حزب الله بشكل واسع”، مشدّداً على ان “لبنان لا يحتمل ذلك والوضع هشّ لدرجة ان اي حركة عسكرية على لبنان ستكون مدمرة بشكل كبير”.
أضاف: “للاسف الحكومة اللبنانية ما زالت غائبة عن السمع ويُحكى عن إجتماع لمجلس الوزراء. هناك غياب تام وعجز عن اتخاذ قرار سيادي اضافة الى عدم وجود رئيس جمهورية، النزوح السوري الضاغط والوضع الاقتصادي المتدهور، كل هذه الامور تضع لبنان في وضع صعب جداً”.
حاصباني أكد أن “القضية الفلسطينية محقة، لكن متى يزج الشعب الفلسطيني او اللبناني بحروب عسكرية مدمرة هو رهن بالقوى او الدول التي تتخذ القرار بدل السلطات الرسمية”.
ختم حاصباني: “لبنان في وضع هش جدا ويتهاوى اقتصاديا وسياسيا ونأمل الا يقحم في المواحهات فهو غير قادر على تحمّلها. حتى بيئة “حزب الله” غير قادرة على تحمل عدوان موسع”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا