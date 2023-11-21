حاطوم: ما أصعب أن يتحوّل الصحافي إلى خبر!

كتب عضو المكتب السياسي في حركة “امل” طلال حاطوم: “ما اصعب ان يتحول الصحافي الى خبر ! فرح عمر، يا فرح الاعلام، وربيع المعماري، يا ربيع العمر، سرتما على درب الشهادة بضمير حي وكلمة حرة، وموقف جليّ لا يهاب في الحق لومة لائم، كنتم وزملاء كثر الصوت الصارخ في برية الوطن والعالم، تفضحون جرائم العدو الصهيوني ومجازره، وبوضوح الصوت والصورة تكشفون التضليل وزيف الكثيرين ممن يدعون بالاعلام الحر وصلاً”.
أضاف: “كل ما نقول في حضرة الشهادة يعجز عن التعبير وهو ليس بقيمة الدم المسفوك على حدود الوطن. ارتقيتما شهيدين في سبيل الحرية والعزة والكرامة، على درب الجلجلة الذي يقل سالكوه. هل تفيد الدعوة لمؤسسات الرأي العام الدولي بادانة كيان الارهاب المنظم الذي يستهدف الجسم الاعلامي عن سابق تصميم وقصد؟”.
وختم: “الزميل غسان بن جدو واسرة الميادين وعوائل الشهداء احر واصدق التعازي لكم، وللشهداء جنان الخلد”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا