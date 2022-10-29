حبشي: القوات لن تسمح او تقبل بضرب الدستور عرض الحائط￼

أكد عضو تكتل “القوات اللبنانية” النائب أنطوان حبشي أن القوات لا ترفض الحوار، “لكن ان نضرب المسار الدستوري ونذهب الى حوار خارج المؤسسات الرسمية غير مقبول، ولأننا لا نتحاور على شيء إجرائي نريد ان يتم الحوار في المجلس النيابي”.
أضاف في حديث الى “لبنان الحر” ضمن برنامج “بلا رحمة”: “القوات لن تسمح او تقبل بضرب الدستور عرض الحائط، فإحدى أهم مشاكلنا، اننا نعتبر الدستور حبرا على ورق”.
وقال: “يجب ان يتم انتخاب رئيس بفتح الدورات وعدم تعطيلها لغاية في نفس يعقوب فاحترام الدستور كل متكامل”.
وتابع: “نحن على قاب قوسين من انتهاء ولاية عون، فعلى الكتل والنواب ان يتحملوا مسؤولياتهم وينتخبوا رئيسا للجمهورية”.
أضاف: “زيارتنا بكركي كانت لعرض الأوضاع ومنها مسألة انتخاب رئيس وما تقوله جريدة الاخبار ليس حقيقياً ولا واقعياً بل بالاتجاه الذي يستطيعون استغلال الأمور فيها سياسياً . مضمون اللقاء هو ملك البطريرك الذي يستطيع في الوقت الذي يريد ان يقول ما حصل خلال اللقاء والذي كان واضحاً وصريحاً والذي بجزء منه عبرنا في النهار التالي عن موقفنا عن طريقة انتخاب الرئيس والدعوة الى جلسة مفتوحة لا يعطلها احد لان هذا التعطيل يتضمن نفساً سيئاً .
وختم حبشي: “جدية ورقة النائب ميشال معوض واضحة من خلال تصويتنا له وفعلياً اذا كان النواب يريدون خياراً واللبنانيون خياراً فانها مسألة سريعة وبسيطة فالحقيقة متوقفة على بقية نواب المعارضة فنحن لا نلعب لعبة بيت بيوت وهذا دليل على مدى امكان النائب ميشال معوض الحصول على 65 صوتاً يبقى ان يكمل المجلس جلساته وألا يذهب الثنائي ويرتشف القهوة قرب المجلس وننتظر النصاب وبعض النواب الذين يريدون المحافظة على حقوق المسيحيين يتسللون بين نواب الثنائي لافقاد النصاب”.
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