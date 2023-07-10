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حبيب يشكر حجّار على دعمه زيادة رأسمال مصرف الإسكان
محلي
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الإثنين 10 تموز 2023
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زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب يرافقه عضو مجلس الإدارة روني لحود ووفد من مصرف الإسكان، وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجّار في مكتبه في الوزارة، وجرى عرض لنشاط المصرف والخدمات التي يوفّرها لذوي الدخل المحدود والمتوسط.

وشكر حبيب الوزير حجّار على موافقته على زيادة رأسمال مصرف الإسكان من 100 مليار ليرة إلى 150 ملياراً، ودعمه لهذه الخطوة التي من شأنها توسيع شريحة المستفيدين من القروض.

وكانت مناسبة لعرض الصعوبات التي تواجه عمل المصرف وأبرزها إضراب القطاع العام الذي يعوق تسيير معاملات طلبات القروض.

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