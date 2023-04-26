حجار: الجيش اللبناني لا يتعدى على أحد ولا تلعبوا بالنار

ذكر وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار، “أننا ننتظر الساعات المقبلة لنراقب ما يحدث في ملف النازحين السوريين، وعلينا أن نتابعه بالطرق الإنسانية، وعلى النازحين أن يحترموا القوانين اللبنانية، كما على الأجهزة الأمنية أن تطبّق القانون”.
وشدد في حديث لإذاعة “صوت لبنان”، على “أنني أحذّر من يلعب بالنار في هذا الملف، بأن يخفّف الوتيرة”، مؤكدًا أنّ التصاعد السريع يجعلنا أمام علامة استفهام كبيرة، ولا سيّما أنّ ملف النازحين السوريين هو في موقع متابعة من قبل الحكومة، منذ فترة، مشيرًا إلى أنّ الأجواء تتجه نحو الفوضى المنوي استثمارها داخليًا وخارجيًا.
ودعا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التنسيق مع الحكومة، وعدم إطلاق التصاريح عبر الإعلام، مشيرًا إلى أنّ الجيش اللبناني لا يتعدَى على أحد بل يوقف من دخل خِلسة إلى لبنان، معتبرًا أن اجتماع الحكومة اليوم جاء متأخرًا، لافتًا إلى ضرورة توكيل العميد بيسري في ملف النازحين، وتأليف لجنة وزارية لمتابعة القضية مع الخارج.
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