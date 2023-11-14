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حجار عن برنامج أمان: لا دور لي
محلي
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الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023
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كتب وزير الشؤون الإجتماعيّة، هيكتور حجار على حسابه عبر منصة “أكس”: “بمبادرةٍ شخصية بهدف تسريع آلية الحصول على التمويل الإضافي لبرنامج أمان، وبعد إجتماعي بحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري الأسبوع الماضي والحصول على موافقته على الدفع بالدولار الأميركي للمستفيدين من البرنامج، أحَلتُ اليوم الكتاب الموقّع من قبل منصوري إلى وزير المالية يوسف خليل للإطلاع عليه وإجراء المقتضى”.

وأضاف، “عليه، لم يعد هناك أي دور لي في المرحلة المقبلة، لحين الحصول على التمويل الأضافي.

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