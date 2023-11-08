حجار: قضية الأمن الغذائي بيد الحكومة

أكد وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار أن قضية الأمن الغذائي بيد الحكومة مشددا على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال لأن في لبنان الحكومة لا تستطيع العمل لوحدها.
وفي حديث الى صوت كل لبنان، لفت حجار الى أن إدارة المخزون الغذائي هي بيد وزارتي الاقتصاد والزراعة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية.
وكشف حجار عن أن التمويل لشاحنات الإغاثة في الجنوب يأتي من خلال المخزون الموجود لدى لبنان من مساعدات الدول الصديقة من بينها الصين، كما الجمعية المرسلية العالمية للاغاثة وجمعيات عالمية أخرى، وقال: نحن نتصرف بهذه المساعدات لنجدة أهل الجنوب ونحن لا نميّز بين نازحين لبنانيين أو سوريين من مناطق الجنوب علماً أنّ ال unhcr هي من تتولى مساعدة السوريين جنوباً.
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