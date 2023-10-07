موقع البرامج
نشرات الأخبار
حركة أمل: “طوفان الأقصى” فجر جديد للأمة
محلي
|
السبت 07 تشرين الأول 2023
Post Views: 219

صدر عن قيادة “حركة أمل” بيان جاء فيه: “نتوجه بتحية اعتزاز وتقدير للمقاومين الفلسطينيين البواسل في قطاع غزة الذين رسموا ويرسمون منذ فجر اليوم من تخوم غزة هاشم مشهد العزة بأرقى ما يمكن ان يُرسم ويؤكدون من خلال صفحات النصر التي يسطرونها بأن فلسطين من بحرها الى نهرها هي الحق والحقيقة والاحتلال الى زوال”.

وأضاف البيان، “طوفان الأقصى فجر جديد للأمة ولفلسطين ينبلج من تخوم غزة إيذاناً بميلاد الحلم الفلسطيني بالتحرير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

وختم: “حسبنا وحسب المقاومين في هذه اللحظات قوله تعالى : بسم الله الرحمن الرحيم (ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ) صدق الله العظيم”.

الملفات
الاكثر قراءة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com